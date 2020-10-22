Путин заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре выпустить Навального из страны

«У него были ограничения на выезд, но я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить» — заявил президент.

Президент подчеркнул, что Россия готова с полной отдачей работать над расследованием инцидента, но, по его словам, западные страны не предоставляют необходимые данные. Путин, как и прежде, не стал называть Алексея Навального по имени и фамилии.

Алексея Навального сначала не выпускали на лечение в Германию. Врачи омской больницы, где он находился в коме, утверждали, что он не транспортабелен, хотя его ждал специально оборудованный самолет. Тогда супруга политика Юлия Навальная обратилась к Владимиру Путину с требованием его выпустить. Призвали это сделать и западные лидеры, после чего Алексея Навального все-таки отпустили на лечение в немецкую клинику. Соратники политика предполагают, что его не выпускали, чтобы убрать следы яда в организме.