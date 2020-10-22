Министерство здравоохранения Ставропольского края подало в суд на двух поставщиков аппаратов ИВЛ

Ведомство хочет получить от них более шестисот миллионов рублей.

В региональном ведомстве считают, что Концерн «Радиоэлектронные технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех», должен выплатить более 580-ти миллионов рублей, а корпорация «Отечественные приборы» — еще в районе 27-ми миллионов. Соответствующие иски министерство подало в Арбитражный суд Ставропольского края. Суть претензий пока не известна. Ни чиновники, ни представители поставщиков ИВЛ эту информацию пока не комментировали.

Агентство «Интерфакс» уточняет, что обе компании должны были доставить в больницы Ставрополья несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Суммы, которые им должны были за это заплатить, один в один совпадают с теми, которые указаны в исковых обращениях регионального Министерства здравоохранения. На сайте госзакупок сказано, что эти контракты всё находятся на стадии исполнения.

Ранее Министерство промышленности и торговли выбрало концерн «Радиоэлектронные технологии» основным поставщиком аппаратов ИВЛ. Только за этот год он должен был доставить более шести с половиной тысяч единиц техники.

Еще в начале эпидемии аппараты «Авента М», которые производят одна из компаний концерна, временно перестали использовать, после пожаров в больницах в Москве и в Санкт-Петербурге. Это ограничение сняли через несколько недель, когда эксперты объявили, что не нашли связи между возгораниями и этими аппаратами ИВЛ.