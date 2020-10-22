Экс-фигурант московского дела Абаничев отсудил у государства 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Решение вынес Мосгорсуд. Об этом «Эху» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Светлана Сидоркина.

«По существу мы доказали свою правоту и доказали то, что имеем право на денежную компенсацию, и пусть это не та сумма, но тем не менее, правомочность и законность своих действий мы доказали, и этим я довольна», – рассказала адвокат.

Сергея Абаничева обвиняли в участии в массовых беспорядках из-за протестной акции 27 июля прошлого года. Он провел в СИЗО два месяца, после чего это дело закрыли. Ранее другие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло отсудил 150 тысяч рублей, а Даниил Конон – 100 тысяч.