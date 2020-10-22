Мосгорсуд сократил на полгода срок лишения свободы для актера Михаила Ефремова, признанного виновным в ДТП со смертью человека. Как сказал адвокат Андрей Алешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он не доволен этим решением, так как его линия защиты позволила бы актеру выйти на свободу уже сегодня.

«Я не доволен решением суда, потому что мы прогнозировали другой итог. В связи с моим уходом я не мог сегодня его защищать. Я уже говорил, что у нас была иная линия защиты, а именно она заключалась в том, что мы хотели заключить мировое соглашение, которое бы позволило Михаилу Олеговичу выйти на свободу уже сегодня. Но мы были не услышаны. Коллеги меня не поддержали в моей линии, поэтому мне и пришлось взять самоотвод. Нам печально, что суд вынес такое решение», — сказал адвокат.

А.Алешкин напомнил, что теперь приговор в отношении Михаила Ефремова вступает в законную силу.

«Приговор вступает уже сегодня в силу, и далее уже механизм кассации. Пригласит ли меня Михаил Олегович на кассацию, я знать не могу. Если такие предложения поступят, я готов их обсуждать, чтобы помочь», — заключил он.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Сегодня Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор первой инстанции, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба, и снизила срок наказания с 8 лет до 7 лет и шести месяцев лишения свободы.