Власти Франции вводят комендантский час на трети территории страны

О новых ограничениях объявил премьер-министр Жан Кастекс. На улицу нельзя будет выходить с 21 часа до 6 утра, — передает РИА. Запрет вступает в силу с завтрашнего дня. Ранее комендантский час был введен в столичном регионе и еще в 8 крупных городах. Все они входят в зону максимальной опасности по коронавирусу.
2020-10-22T18:32:14+03:00
2020-10-22T18:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 22 октября 2020
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