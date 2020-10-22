Власти Франции вводят комендантский час на трети территории страны

О новых ограничениях объявил премьер-министр Жан Кастекс. На улицу нельзя будет выходить с 21 часа до 6 утра, — передает РИА. Запрет вступает в силу с завтрашнего дня. Ранее комендантский час был введен в столичном регионе и еще в 8 крупных городах. Все они входят в зону максимальной опасности по коронавирусу.