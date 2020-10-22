Евросоюз ввел санкции из-за кибератаки на немецкий парламент, в которой обвиняют Россию

В черный список внесены двое россиян, а также 85-й главный центр Спецслужб главного управления Генштаба России. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС и в нормативных актах, опубликованных в официальном журнале Евросоюза. Отмечается, что в результате хакерской атаки в 2015 году, был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких депутатов, а также канцлера Ангелы Меркель.
2020-10-22T18:31:56+03:00
2020-10-22T18:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 22 октября 2020
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