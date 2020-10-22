Путин: России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной

При этом президент сказал, что стоит скорректировать поддержку ряда отраслей. Как передает ТАСС, Путин не исключил продления льгот по налогам для бизнеса, которые вскоре должны закончиться. Президент сейчас выступает по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба «Валдай».