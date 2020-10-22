Путин: России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной

При этом президент сказал, что стоит скорректировать поддержку ряда отраслей. Как передает ТАСС, Путин не исключил продления льгот по налогам для бизнеса, которые вскоре должны закончиться. Президент сейчас выступает по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
2020-10-22T18:31:10+03:00
2020-10-22T18:59:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2729598-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3335350.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 22 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…