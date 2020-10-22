В США через несколько часов должны состояться финальные дебаты между кандидатами в президенты

До выборов остается 11 дней.

После того, как президент США Дональд Трамп фактически сорвал формат дебатов во время первой телевизионной встречи со своим соперником Джо Байденом — и вывел из себя даже ведущего дружественного Трампу телеканала Fox News Криса Уоллеса, который вел дебаты, стало понятно, что прежнего традиционного формата публичной предвыборной дискуссии не будет. В итоге вторые дебаты были отменены вовсе, после того как переболевший коронавирусом Дональд Трамп отказался проводить их виртуально, а на сегодняшних финальных дебатах участникам будут отключать микрофоны, когда говорит другой. Впрочем, Дональда Трампа это вряд ли остановит — учитывая, что рядом будут все равно находиться микрофоны Байдена и ведущего.

По данным прессы, президент США избрал для себя ту же тактику, что и на первых дебатах — попытаться вывести Джо Байдена из себя и атаковать и оскорблять семью, главным образом, Хантера Байдена. Впрочем, в прошлый раз Эффект был достигнут обратный и отыграть потерю в рейтингах Трамп пока так и не смог после тех дебатов. Также президент США не хочет говорить на дебатах про пандемию коронавируса — несколько дней назад глава его штаба потребовал говорить вместо этого о внешней политике. Параллельно с этим Дональд Трамп публично требует от генпрокурора США как можно быстрее возбудить уголовное дело в отношении Джо Байдена из-за работы его сына в Украине и других странах, а также против Барака Обамы.

Дебаты Трампа и Байдена начнутся, когда в Москве будут 4 часа ночи.

На митинге в поддержку Джо Байдена выступил бывший президент США Барак Обама. Он вновь подверг критике Дональда Трампа.

Западные издания, тем временем, пытаются оценить шансы обоих кандидатов.

Одним из ключевых штатов, результаты голосования в которых сложно предсказать -— является Техас, — пишет влиятельный журнал Politico. Это неожиданный результат опросов для него — здесь традиционно (более 40 лет) поддерживают республиканцев, а теперь Джо Байден и Дональд Трамп сошлись тут нос-к-носу. Не исключено, что Трамп может потерять также Аризону и Джорджию. Такие перемены в политических настроениях случились после того, как действующий президент заболел коронавирусом и попал на некоторое время в больницу, — пишет Politico.

Анализ The Wall Street Journal показывает, что Байдена отделяют от победы голоса 44 выборщиков, а Трампу надо набрать 145. И как раз Техас с его огромным вкладом и населением может сделать своё дело. Среди проблемных штатов также — Айова, Флорида и Северная Каролина. На них и сосредоточили свое внимание ключевые игроки.

Как правило поддерживающая действующего президента телекомпания FoxNews считает, что Трампу удастся сохранить поддержку среднего класса — которому тот благоволил в ходе президентства; и в частности, — напоминает про рост зарплат и количества рабочих мест. И, делает вывод, — среднестатистический американец не будет стрелять себе в ногу и выбирать Байдена.

«Немецкая волна» приводит диаметрально противоположные данные -— согласно которым, в экономике страны масса проблем и, в частности, в сфере безработицы, которая последнее время растёт. Авторы публикации утверждают, что эти выборы станут чем-то вроде референдума о доверии тому, что происходило в Штатах в течение последних 9 месяцев — насколько американцы согласны с тем, как вело себя правительство их страны в это время.

Британская The Guardian приводит результаты опросов проекта Real Clear Politics, согласно которому Байден также выигрывает выборы, лидируя на 8,5 процентов. Впрочем, газета напоминает историю проигрыша Хиллари Клинтон, которая также была впереди Трампа, но потеряла билет в Овальный кабинет. Поэтому, заключает издание, пока рано говорить об исходе выборов.

Директор Национальной разведки США Джон Рэдклифф заявил, что в предстоящие выборы намерены вмешиваться другие страны.

Рэдклифф отметил, что любая страна, которая попытается вмешиваться в демократические процессы в США, столкнется с серьезными последствиями.