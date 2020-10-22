Почти за 10 миллионов долларов продали сегодня картину Бэнкси «Покажи мне Моне» на торгах в Лондоне

Предварительная оценка работы уличного художника Бэнкси на аукционе Christie’s составляла от 3 до 5 миллионов фунтов стерлингов. Картина отсылала к творению «Японский мостик» импрессиониста Клода Моне, лишь с той разницей — запечатленная Клодом Моне природная идиллия оказывается нарушена образом потребления, что на полотне изобразил Бэнкси в виде сброшенных в пруд тележек из супермаркета. Год назад работа Бэнкси, где художник высмеивает парламент Соединенного королевства ушла за 9,9 миллиона фунтов стерлингов, что составляет по курсу на тот момент 12 миллионов долларов.

До сих пор как выглядит художник и как на самом деле его зовут тайна, на всех видео и фотографиях лицо его всегда закрыто.