Папа римский Франциск впервые открыто высказался в поддержку однополых гражданских союзов

По его словам, представители сексуальных меньшинств имеют право создавать семьи, поскольку они дети Божьи. Религиовед Роман Лункин сказал «Эху», что на церковь оказывают влияние либеральные демократические ценности.

В своем заявлении папа римский говорит исключительно о гражданских союзах, — отмечает дьякон Андрей Кураев.

Кураев напомнил, что подобные заявления делали иерархи православной церкви Германии, Финляндии, а также американские православные епископы.

ЛГБТ-активист Николай Баев считает заявление папы Франциска очень важным для сообщества.

У заявления папы римского, возможно, будут и политические последствия, — считает журналист Сакен Аймурзаев.

Отметим, что папа римский высказался за гражданские права однополых пар в документальном фильме американского режиссера, уроженца Казани Евгения Афинеевского «Франциск». Он был показан в среду на Римском кинофестивале.