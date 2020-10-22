В пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что 97% пассажиров столичной подземки сегодня были в масках

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сегодня заявили Интерфаксу, что 97% пассажиров столичной подземки сегодня утром были в масках.

Требования к обязательному ношению масок и штрафы за их отсутствие в наших условиях называет профанацией политолог Александр Кынев.

По словам Кынева, многие люди сильно запуганы и будут носить маски только поэтому.



Японские ученые провели эксперимент, в рамках которого изучили степень защиты от заражения коронавирусом при ношении масок разного типа. Выяснилось, что средства индивидуальной защиты могут на 80% снизить количество попадающих в организм вирусов.

При этом маски полностью угрозу заражения не устраняют, — говорят японские ученые.