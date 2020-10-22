Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев получил четыре года условно по обвинениям в мошенничестве

Сам он вины не признаёт.

Замоскворецкий суд Москвы постановил, что депутат от КПРФ Олег Шереметьев в течение нескольких месяцев подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своей помощницы Ирины Кузнецовой по выдуманным поводам. По версии обвинения, в отчетах политик писал, что его подчинённая выполняла задания особой важности и сложности, а когда на это выделяли компенсацию, денежные средства депутат присваивал и распоряжался ими по своему желанию. Суд признал, что в общей сложности политик получил таким образом более двух миллионов рублей. Помимо условного срока, приговор обязывает Шереметьева выплатить такую же сумму в бюджет. Еще ему нельзя будет занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Версия следствия основана в том числе и на показаниях самой помощницы. В свою очередь Шереметьев называл её обвинения абсурдными и утверждал, что Кузнецова его оговорила. По словам депутата, она мстит за то, до этого её также обвиняли в мошенничестве.

Ранее за Олега Шереметьева вступились все оппозиционные депутаты Мосгордумы. В совместном заявлении они написали, что арест их коллеги ущемляет интересы его избирателей. Само это дело члены городского парламента назвали политически мотивированным.

Олег Шереметьев избрался в Мосгордуму при поддержке так называемого «умного голосования». Кто может занять его место — пока не известно.