Премия Европарламента имени Андрея Сахарова присуждена в этом году белорусской оппозиции

Об этом объявил спикер парламента Давид Сассоли.

Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий в интервью «Эху» назвал решение европарламента символическим и очень важным.

По словам Беляцкого, судьба Белоруссии находится в руках народа. Многое будет зависеть от того, хватит ли у людей сил противостоять Александру Лукашенко.

Протесты будут продолжаться, а в целом борьба за демократию в Белоруссии будет долгой. Об этом в интервью ведущей YouTube-канала Ирине Шихман сказала бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

Российский политолог Андрей Колесников уверен, что протесты в Белоруссии – это именно борьба за демократию, а не за власть.

Александр Лукашенко призывает российские власти совместно реагировать на повышенное внимание со стороны других стран. Сегодня на встрече с директором СВР Сергеем Нарышкиным он назвал ситуацию вокруг союзного государства крайне непростой

В свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что внешние силы, безусловно, стремятся изменить государственное устройство в Белоруссии неконституционными методами.