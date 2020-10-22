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17:32, 22 октября 2020

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Сергеем Бондарчуком

Проводить Скобцеву в последний путь пришли члены семьи актрисы — режиссер Федор Бондарчук, актер Константин Крюков, а также актеры Сергей Гармаш, Владимир Меньшов, Игорь Угольников, режиссер Алексей Учитель и другие, передает ТАСС, Ирине Скобцевой было 93 года.



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