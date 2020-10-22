Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода

Наказание изменено с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

Сегодня в Мосгорсуде рассматривали апелляцию на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

Сам артист просил Мосгорсуд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, и сказал, что хочет вернуться к работе и как можно скорее увидеть своих детей. Ефремов добавил, что вряд ли когда-то еще сядет за руль и сказал, что прекращает свои отношения с алкоголем.