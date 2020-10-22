ФСБ объявила о предотвращении теракта в Москве. Задержан один человек

Федеральная Служба Безопасности сообщила о том, что выходец из Центральной Азии собирался взорвать бомбу в одном из зданий органов власти в столичном регионе. В ведомстве утверждают, что задержанный действовал по указанию боевиков международных террористических организаций.

Также сотрудники спецслужбы объявили, что нашли тайник подозреваемого, в котором хранились компоненты самодельного взрывного устройства. Из его дома в свою очередь изъяли револьвер, несколько мобильных телефонов и флаг запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Еще в гаджетах задержанного была найдена переписка с боевиками, которые обсуждали с ним планы теракта и присылали ему инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

В ФСБ добавили, что в дальнейшем, уже после взрыва, подозреваемый собирался уехать на Ближний восток, чтобы воевать на стороне террористов.

Имя задержанного в сообщении ФСБ не приводится. Известно, что он 1999-ого года рождения.