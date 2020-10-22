Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев приговорен к 4 годам условно по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, он присвоил премии на сумму более 2 миллионов рублей, которые должны были достаться его помощнице. Решение вынес Замоскворецкий суд столицы. Шереметьев вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его бывшей сотрудницы Ирины Кузнецовой. В КПРФ считают преследование своего депутата политически мотивированным, — передает РИА Новости.