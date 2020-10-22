Прокурор попросил приговорить фигуранта дела движения «Новое величие» Павла Ребровского к семи годам колонии

В качестве дополнительной меры представитель обвинения попросил назначить ему принудительное психиатрическое лечение, — передает ТАСС. Ранее по обвинению в создании экстремистского сообщества Ребровский был приговорен к 2,5 годам колонии. Как напоминает издание «Медиазона», он пошел на сделку со следствием и согласился дать показания против других фигурантов. После приговора Ребровский отказался от показаний, поскольку следствие обещало ему условный срок.

В начале октября Мосгорсуд отменил приговор и дело направили на новое рассмотрение. Адвокаты других фигурантов отмечают, что обвинение основано на показаниях информатора спецслужб. По мнению стороны защиты, все уголовное дело – результат провокации.