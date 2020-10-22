Россияне в пандемию стали меньше зарабатывать, но больше тратить

Таковы главные итоги исследования центра «Ромир».

Расходы жителей России на товары повседневного спроса в 2020 году выросли впервые за предшествующие три года. Президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин объяснил, что рост расходов в эпидемию может объясняться двумя факторами. И прежде всего — массовыми закупками товаров впрок. Кроме того, люди могли пытаться побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса. Неудивительно, что наибольший рост расходов зафиксирован в марте.

Одновременно об общем снижении доходов в текущем году заявили больше половины россиян. В Москве этот показатель достиг 58%. Кроме того, почти каждый второй опрошенный жаловался социологам на рост цен и дороговизну жизни.

Исследование «Ромира» проводилось на основе сведений 40 тыс. россиян в городах с населением от 10 тыс. человек. Сведения о расходах основывались на данных с QR-кодов с чеков, которые сканировали участники исследования.

Напомним, ранее «Ромир» отметил снижение объема свободных денег в домохозяйствах в сентябре этого года. Объем средств, оставшихся после оплаты необходимых товаров и услуг, упал на 25% по сравнению с тем же периодом 2019 года

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