Власти Петербурга выступили с новыми запретами связанными с коронавирусом

Так чиновники пообещали горожанам больше рейдов в общественном транспорте, а также закрыли бары и рестораны после 11-и вечера.

Чиновники из Петербурга напомнили горожанам, что в масках должны быть все в общественном транспорте. Это касается водителей, кондукторов, пассажиров и даже водителей такси. Транспорт не может начать движение, если кто-то не использует средства индивидуальной защиты. А если и поедет, то перевозчиков ждёт штраф.

Также власти Петербурга обновили постановление с мерами, которые ввели в городе из-за распространения COVID-19. Так с понедельника, 26-го октября с 23:00 до шести утра запрещена работа точек общепита. В список исключений попали АЗС, вокзалы, аэропорты и столовые. Также возможна работа заведений для того, чтобы осуществить доставку. Помимо этого, на территории баров и ресторанов в любое время запретили проведение концертов и другой развлекательной деятельности. С понедельника в Петербурге закроют и развлекательные детские центры. Но с оговоркой: если помещение меньше пятидесяти метров или оно находится в ресторане, торговом центре или супермаркете — ограничительные меры их не коснутся.

Напомним, по числу заболевших коронавирусом Петербург уступает только Москве. А смертность в городе на Неве самая высокая по стране.