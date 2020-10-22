Белорусской оппозиции присуждена премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли за этот год

Такое решение принял Европарламент. Отмечена большая группа белорусских политиков и активистов, среди которых Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Светлана Алексиевич, а также председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. В интервью «Эху» он назвал решение Европарламента символическим и очень важным.

«Это, конечно, жест поддержки и признания той отчаянной борьбы, которую белорусское общество ведет последние месяцы с режимом Лукашенко за демократические права и свободы. Там всего перечислено 10 человек: и политиков, и журналистов, и правозащитников, и есть политзаключенные, которые сейчас сидят в тюрьме, и др. Это поддержка нашей борьбы за свободу и демократию, за права человека. Для нас это очень важно, и это ясный посыл для народа, что ЕС так же поддерживают белорусов», — сказал А.Беляцкий.

Правозащитник добавил, что судьба Белоруссии находится в руках белорусского народа и от того, насколько у людей хватит сил для борьбы с диктатурой Лукашенко.

Он, кстати, сегодня проводит переговоры в Минске с главой СВР Сергеем Нарышкиным.