В Эстонии весной пройдет референдум о браке как союзе мужчины и женщины

Как передает Интерфакс, соответствующее заявление подписали лидеры партий, входящих в правящую коалицию. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил, что политический кризис тем самым разрешен. Он был вызван высказываниями главы МВД Эстонии Марта Хельме. Он советовал сексуальным меньшинствам бежать в Швецию и говорил, что государство не может сохраниться без детей и без морали. В сегодняшнем заявлении правящей коалиции говорится, что она выступает против разжигания ненависти.