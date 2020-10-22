Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Олег Шереметьев признан виновным по делу о мошенничестве на 2 миллиона рублей

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев приговорен к 4 годам условно. Замоскворецкий суд столицы признал его виновным по делу о махинациях с премиями в столичном парламенте.

Прокуратура ранее просила для депутата именно такое наказание, при том, что соответствующая статья Уголовного кодекса предполагает лишение свободы сроком до десяти лет.

Согласно материалам дела, Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премиях своему помощнику, но вносил в них ложные сведения.

Сам Шереметьев свою вину не признал. В КПРФ считают преследование депутата политически мотивированным.