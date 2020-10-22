Японские ученые провели эксперимент и изучили степень защиты от заражения коронавирусом при ношении масок

Японские ученые провели эксперимент, в рамках которого изучили степень защиты от заражения коронавирусом при ношении масок разного типа. Выяснилось, что средства индивидуальной защиты могут на 80% снизить количество попадающих в организм вирусов. При этом маски полностью угрозу заражения не устраняют, — говорят японские ученые.