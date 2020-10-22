В Санкт-Петербурге организациям общественного питания запретили работать в ночное время

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Исключение составят только заведения на территории вокзалов, аэропортов и АЗС. Ограничительная мера будет действовать до 29 ноября.

Кроме того, вводится запрет на работу детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин анонсировал скорое ограничение работы ресторанов в городе до 23 часов. Также 26 октября сотрудники транспортных предприятий города будут иметь право отказывать в проезде пассажирам без масок и перчаток.