Суд в Красноярске отпустил под домашний арест бизнесмена Анатолия Быкова

Его обвиняют в организации двух убийств.

Красноярский краевой суд изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову с заключения под стражу на домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Такое решение было принято после того, как суд рассмотрел апелляцию адвокатов бизнесмена. В суде также отметили, что для подсудимого будут ограничены определенные действия.

Анатолий Быков с мая находится под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершенных в 1994 году.

Оба, по версии следствия, были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Который и решил убить подельников, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову. В результате автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко, был расстрелян.

Также Быкова подозревают в руководстве преступным сообществом и организации убийства исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова.