Бывший заместитель директора Росгвардии, по данным источника Интерфакса, скорее всего будет взят под домашний арест

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, по данным источника Интерфакса, скорее всего будет взят под домашний арест. Как ожидается, ходатайство об избрании ему меры пресечения в суд будет направлено завтра.

Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин напоминал, что в отношении бывшего заместителя директора проводилась служебная проверка. По ее результатам Милейко был уволен летом 2019 года. В Росгвардии он отвечал за тыловое снабжение.