Европейский парламент присудил премию имени Сахарова за этот год белорусской оппозиции

Об этом на сессии в Брюсселе объявил спикер парламента Давид Сассоли. В число лауреатов вошли Светлана Алексиевич, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Олесь Белявский.

Премия имени Сахарова вручается с конца 80-х годов. Она называется «За свободу мысли».