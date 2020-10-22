Сбербанк утверждает, что в третьем квартале доля населения России, не имеющего сбережений, уменьшилась с 40% до 37

Сбербанк утверждает, что в третьем квартале этого года доля населения России, не имеющего сбережений, уменьшилась с 40% до 37.

Как передает ТАСС, банк рассчитывает так называемый «индекс Иванова», который отражает динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина. В исследовании говорится, что потребители стали меньше экономить на продуктах питания.