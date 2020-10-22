Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, по словам его адвоката, получил бессрочный вид на жительство в России. Как заявил агентству РИА Новости Анатолия Кучерена, это позволяет российское законодательство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но теперь получен ответ.