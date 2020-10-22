В США меньше чем через сутки пройдут вторые и заключительные предвыборные дебаты

Оба кандидата в президенты готовятся к выступлению.

В момент общенационального катарсиса, предшественник Дональда Трампа в Овальном Кабинете Барак Обама выступил с крайне едкой речью против своего преемника и предупредил демократов о том, что их не должны успокаивать результаты опросов, которые отдают победу Джо Байдену, — передает телеканал CNN.

Это действительная финальная глава Саги о том, каким путем пойдёт Америка в ближайшие годы, — пишет The New York Times и продолжает — в своих заключительных ремарках кандидаты скорее всего будут умолять своих сторонников появиться на избирательных участках и проголосовать.

Традиционно настроенный консервативно телеканал FoxNews считает, что оба кандидата в первую очередь должны убедить американцев в том, что именно они смогут обеспечить для всех граждан США безопасность, так как единственное чувство, которое они все сейчас испытывают одновременно — это страх: и из-за ковида, и падения экономики, и дестабилизации ситуации в мире.

Уже и так видно, что они ведут диаметрально разные кампании, — отмечает Washington Post. Трамп, к примеру, активно выступает с речами, в которых нападает на журналистов, его критикующих, а также жалуется на то, как пандемия мешает ему; ну и конечно же, нынешний президент ополчился на противников — демократов, называя их чуть ли не наркодиллерами. Джо Байден, наоборот, уходит в виртуальное пространство и вместо встреч с избирателями сделал упор на телерекламу, утверждая, что он может объединить разделённую на две части страну.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.