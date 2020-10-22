Белорусской оппозиции присудили премию имени Сахарова

Лауреатами стала чета Тихановских и члены президиума Координационного совета. Об этом сообщается на сайте Европарламента. В заявлении говорится, что оппозиция в республике борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Премия имени академика Сахарова вручается ежегодно «За свободу мысли».



В Минске сегодня прошла встреча президента Александра Лукашенко и главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина. При этом в Кремле призвали не связывать визит руководителя спецслужбы в белорусскую столицу с событиями в республике.

Комментируя приезд Нарышкина в Минск, независимый политический аналитик Александр Класковский предположил, что Москва может требовать от белорусского лидера выполнения данных им обещаний. По мнению Класковского, о результатах встречи широкой публике ничего не сообщат.