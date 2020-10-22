Больше 25 тысяч пациентов с коронавирусом умерли в России с начала эпидемии

По официальной статистике за последние сутки выявлено еще почти 300 умерших, а заразившихся – почти 16 тысяч. Антилидером по этому показателю, традиционно является Москва. На фоне обновленной статистике вице-мэр Анастасия Ракова сказала, что на базе городских больниц развернули дополнительные три тысячи коек для борьбы с коронавирусом.

Из регионов тем временем приходят сообщения, свидетельствующие о проблемах. Так в власти Екатеринбурга проверяют сообщения о массовом увольнении медиков из больницы. А в Барнауле чиновники объясняют скопление тел в госпитале нехваткой патологоанатомов.



В Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» не принимает пациентов. Его покинули врачи и волонтеры, так как у этого учреждения нет медицинской лицензии. На то, что у части госпиталя на тысячу коек нет медицинской лицензии, обратили внимание общественности сами медработники. Они рассказали изданию «Фонтанка.ру», что им велели возвращаться с Васильевского острова на прежние рабочие места, так как прием пациентов невозможен. Два павильона из пяти должны были открыть 10 дней назад. Отсутствие медицинской лицензии в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева изданию объяснили бюрократией. Там пояснили, что идет процедура оформления и передачи имущества. В ближайшее время эту документальную работу закончат и госпиталь получит лицензию. В Смольном не согласились с версией, что отсутствие лицензии сорвАло открытие, о котором объявил губернатор Петербурга Александр Беглов. В администрации утверждают, что свободных коек в городе достаточно и нет острой необходимости открыть его для среднетяжелых пациентов. Вместо Ленэкспо под пациентов с коронавирусом перепрофилировали Николаевскую больницу на 350 коек. Она находится в Петродворцовом районе. Переоборудование павильонов в Ленэкспо обошлось Петербургу в 840 миллионов рублей. Это подразделение Госпиталя для ветеранов войн.