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14:05, 22 октября 2020

Папа римский выступил в поддержку однополых союзов

Глава католической церкви впервые в истории сделал такое заявление.

Папа Франциск объявил, что гомосексуалы имеют право быть в семье. Он подчеркнул, что они тоже дети Божьи и для них нужно на законодательном уровне закрепить возможность вступать в гражданские союзы. Понтифик назвал этот тип семейного положения именно этими словами, избегая понятия «брак».

Такое заявление глава Римско-католической церкви сделал в документальном фильме «Франциск», который дебютировал вчера на кинофестивале в Риме.

На сайте, посвященном ленте, сказано, что в ней папа римский также высказывался на темы окружающей среды, миграции, расового и социального неравенства, и также говорил о людях, пострадавших от дискриминации.

Заявление папы римского в церкви восприняли неоднозначно. Например, как передаёт телеканал CNN, в Нью-Йоркской архиепархии эти слова назвали серьезной ошибкой, которая может привести к большому недоумению.

Ранее Франциск уже высказывался в поддержку однополых гражданских союзов, но делал это будучи еще не главой церкви, а архиепископом Буэнос-Айреса.

Это связано с влиянием на церковь либерально-демократических ценностей, — считает религиовед Роман Лункин.

Ранее Папа римский Франциск заявил, что получение удовольствия от секса не является грехом.

ЛГБТ-активист назвал заявление Папы Римского об однополых союзах прогрессивным и очень важным для сообщества. При этом Николай Баев сказал «Эху Москвы», что это выступление вряд ли повлияет на позицию РПЦ по этому вопросу."Заявление очень прогрессивное и очень важное для ЛГБТ-сообщества. Потому что всегда были определенные конфликты между христианскими конфессиями и этим движением, но также остаются конфликты между другими религиозными конфессиями. И выступление папы-Римского это, конечно, настоящий прорыв. Потому что глава крупнейшей конфессий мира протягивает руку поддержки ЛГБТ-сообществу. Можно сказать, что это историческое событие, которые мы наблюдаем", — сказал он. К сожалению Русской Православной Церкви до такого уровня толерантности, считает Н.Баев, «принятия ЛГБТ— граждан очень далеко», и РПЦ, а в частности Патриарху Кириллу, «надо брать пример с главы Римско-Католической церкви». Н.Баев считает, что заявление папы в то же время усугубит существующий конфликт между Русской Православной и Римско-Католической Церквями, и даст лишнюю возможность использовать позицию папы-Римского консервативными кругами РПЦ «для возведения железного занавеса между русским и католическим христианством. «На ситуацию в России это заявление никак это не повлияет, по ряду причин. В нашей стране отношение к РКЦ всегда было настороженное, что объясняется еще и историческими событиями, и те конфликты, которые существовали, до сих пор имеют место быть. РПЦ видит в католиках видит своих конкурентов, которые хотят забрать паству у исконно-русских земель и территорий. Поэтому это вряд ли как-то повлияет на позицию РПЦ, но я бы даже сказал, что это усугубит позицию РПЦ. У ультра-консервативного крыла РПЦ появится лишний аргумент для возведения железного занавеса между русским и католическом христианством», — сказал он. По мнению Н.Баева, недостаток позиции католической церкви в том, что однополые браки по-прежнему не позиционируются на равных с традиционными. «Я являюсь сторонником полного брачного равноправия: если это союз двух любящих людей, признающихся государству, то он должен называться одинаково как для гетеросексуальных пар, так и для гомосексуальных пар. То, что предлагает глава Римско-Католической Церкви – «назовем их однополыми союзами, гражданскими союзами или зарегистрированными», а понятие брака оно остается за гетеросексуальным большинством. Вот это я считаю неправильно», — отметил он.

Заявление папы-Римского об однополых союзах означает, что католическая церковь готова пересмотреть свои собственные позиции, но не готова венчать однополые союзы, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев. «Слова папы Римского означают, на самом деле, очень серьезную вещь, что католическая церковь готова пересмотреть свои собственное самопозиционирование, свое самомнение. Папа слово «семья» в этом контекст все-таки не употреблял, он говорил о союзах. И в этом смысле я с ним абсолютно согласен. Ведь Папа не говорит о том, что церковь будет венчать эти союзы, в этом смысле все останется все по-прежнему. Он говорит о том, что они готовы признать существование таких черт общественной жизни, которые она отказывается контролировать», — сказал диакон. А.Кураев отметил, что за словом «семья» стоит определенный смысл, и люди, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, могли бы придумать для обозначение своих отношений другие слова. А.Кураев напомнил, что подобные высказывания звучали от иерархов православной Церкви Германии, Финляндии, американских православных епископов. «Если же епископ живет в стране, где подобные взгляды не принимаются, то он будет придерживаться другой позиции», — сказал он.



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