Петербургские депутаты получили ответ от правоохранителей на обращение с просьбой расследовать отравление Навального

Петербургские депутаты получили ответ на свое обращение с просьбой возбудить уголовное дело по отравлению политика Алексея Навального, которое было перенаправлено из Следственного комитета России в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, добавив, что этот ответ – «просто постыдная отписка».

По словам депутата, в сентябре этого года петербургские депутаты обратились в СК РФ, требуя возбудить уголовное дело по статье 277 об отравлении Алексея Навального, о покушении на жизнь государственного ли общественного деятеля. Обращение было переслано в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

«Сегодня я от них получил феерический ответ. Там написано, что обращение не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, в том числе подследственных следственного комитета. Это просто бред. Очевидно все, что они не хотят возбуждать дело под любыми предлогами», — сказал депутат.

В ответе также написано, добавил Б.Вишневский, что Томский линейный отдел МВД проводит проверку по факту отравления А.Навального.

«Значит, факт отравления они признают. И при этом говорят, что нет признаков указывающих на преступления. Этот ответ — просто постыдная отписка, наглядно демонстрирующая абсолютное нежелание наших правоохранительных органов возбуждать дело по факту отравления Навального, и любыми средствами уклоняться от этого», — отметил депутат.

Б.Вишневский заявил, что обратиться с жалобой к главе СКР А.Бастрыкину.