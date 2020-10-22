Правительство, по словам Силуанова, рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам

Правительство, по словам министра финансов Антона Силуанова рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам, работающим с COVID-пациентами. По его словам, средства на это есть в резервном фонде.

Напомним, — медицинскому персоналу и врачам выплачивают от 20 до 80 тысяч рублей.