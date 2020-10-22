Правительство, по словам министра финансов Антона Силуанова рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам, работающим с COVID-пациентами. По его словам, средства на это есть в резервном фонде.
Напомним, — медицинскому персоналу и врачам выплачивают от 20 до 80 тысяч рублей.
Правительство, по словам Силуанова, рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам
Правительство, по словам министра финансов Антона Силуанова рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам, работающим с COVID-пациентами. По его словам, средства на это есть в резервном фонде.