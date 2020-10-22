Кремль: Подключение Турции к урегулированию ситуации в Карабахе возможно только с согласия участников конфликта

Подключение Турции к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, считают в Кремле, возможно только с согласия участников конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва настаивает на дипломатическом решении проблемы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.