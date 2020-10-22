Адвокат актера Ефремова Андрей Алешкин взял самоотвод из-за конфликтной ситуации с другой стороной защиты

Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин в ходе заседания суда по жалобе на приговор по делу о ДТП взял самоотвод из-за конфликтной ситуации с другой стороной защиты. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Перед начало процесса произошла некая конфликтная ситуация с защитой и с остальными адвокатами. Выразилась она в том, что защита отказалась общаться, тем самым вызвала противоречия по делу. И чтобы не навредить процессу я перед судом подошел к Михаилу Олеговичу, поговорил, объяснил ситуацию и попросил разрешение взять самоотвод. Все, что можно было сделать позитивного для этого процесса, мы делали», — сказал он.

Актер, по словам А.Алешкина, выслушав заявление адвоката, согласился с его позицией и решением. «Мы с ним не расстались, я пожелал ему удачи. И в процессе, когда он начался, судья засчитала, что есть новый адвокат, и после этого я взял самоотвод, потому что я не хочу мешать процессу», — сказал он.

«К сожалению, наша линия защиты не устояла. И ту позицию, которую мы излагали изначально, она бы имела больший успех, нежели та линия, которая есть сегодня. Мы считали, что надо смягчать наказание вплоть до условного срока, и все обстоятельства для этого были. И в том числе обстоятельства со снижением срока. Такая линия защиты не была поддержана, к сожалению. Поэтому чтобы не вызывать какую-то негативную волну, я принял это решение — выйти из процесса», — пояснил он.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщал, что Алешкин вел с ним переговоры о примирении сторон.

Сегодня в Мосгорсуде продолжается рассмотрение жалоб М.Ефремова и его адвокатов на приговор.