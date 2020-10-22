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13:06, 22 октября 2020

Мемориальный камень в день 150-летия со дня рождения Бунина будет сегодня заложен на даче «Бельведер» на юге Франции

Мемориальный камень в день 150-летия со дня рождения Бунина будет сегодня заложен на даче «Бельведер» на юге Франции в Грассе.

О планах превратить виллу в музей стало известно из выступления советника мэра Грасса по вопросам культуры Елена Королевой на открытии музея Бунина в Воронеже нынче осенью. Здание виллы принадлежит теперь жене и дочери после смерти потомка русских эмигрантов, физика Гаврила Симонова, президента Ассоциации друзей Бунина, выкупившего его в 2003 году. Оформляются документы о продаже виллы городу. Здание в полуразрушенном состоянии. С 1923 по 39-ый год писатель снимал небольшой двухэтажный дом над обрывом на окраине небольшого города Грасса. Это были весьма плодотворные годы, когда Иван Алексеевич написал повесть «Митина любовь» и роман «Жизнь Арсеньева». К Буниным приезжали Рахманинов, Шаляпин, французский писатель писатели Андре Жид, а также Марк Алданов, Нина Берберова, Ирина Одоевцева. В 1933 именно на виллу «Бельведер» пришло известие о присуждении писателю Нобелевской премии. Бунин был влюблен в молодую поэтессу Галину Кузнецову, она в свою очередь в оперную диву Маргу Сапрун, а живший у Буниных прозаик Леонид Зуров – в жену Бунина, Веру Николаеву. Страсти на даче, достойные пера Шекспира, кипели нешуточные.

К юбилею Бунина приурочена открывшаяся в Грассе выставка работ художника Николая Кожуховского.



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