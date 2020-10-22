СК возбудил уголовное дело в отношении руководителя золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова. Ранее он силой прошёл в офис одного из других предприятий той же группы компаний.

Следователи подозревают исполняющего обязанности генерального директора компании Petropavlovsk в причинении ущерба АО «Покровский рудник» на сумму более 450-ти тысяч рублей. Дело открыли по статьям о самоуправстве и о краже с незаконным проникновением. В Следственном комитете объявили, что преступление вероятно было совершено группой лиц по предварительному сговору. Других подробностей в ведомстве не уточнили.

Тем временем «Интерфакс» сообщает, что это дело завели в связи с инцидентом, который произошел в московском офисе «Покровского рудника». По данным агентства, в конце августа охрана пыталась не пустить исполняющего обязанности генерального директора в здание, но он в компании еще нескольких человек всё равно смог туда прорваться. Каким образом эти люди могли причинить ущерб в 450 тысяч – неизвестно.

Официально ни Мещеряков, ни его представители эту информацию не комментировали. «Интерфакс» отмечает, что в последние месяцы в компании Petropavlovsk происходит корпоративный конфликт, в котором участвуют как акционеры, так и менеджеры рудников.

Petropavlovsk — одна из крупнейших горнорудных компаний в России. Её основной офис находится в Лондоне, а активы — в Амурской области.