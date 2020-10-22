«Ромир»: Расходы россиян за время пандемии рекордно выросли

Расходы россиян за время пандемии рекордно выросли. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании «Ромир».

Россияне тратили намного больше денег, чем раньше, в течение всего года, кроме трех месяцев – января, апреля и сентября. При этом опыт прошлых лет показывает, что еще резкий рост расходов ожидается в ноябре и декабре. Доходы же у жителей нашей страны, наоборот, серьезно уменьшились. Об общем их снижении заявили 54% россиян, в Москве этот показатель достиг 58%. К такому выводу пришли эксперты компании «Ромир», результаты исследования есть у сайта РБК. Они получены на основании данных от 40 тысяч россиян, которые предоставили информацию по своим текущим тратам, суммы подтверждались чеками. В частности, установлено, что в предыдущие три года в июле расходы на товары повседневного спроса неизменно снижались, однако сейчас, напротив, только росли.

Авторы исследования отмечают, что жители России называют основными проблемами рост цен, бедность, низкие зарплаты и пенсии.