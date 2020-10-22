В Петербурге спустя год после муниципальных выборов депутаты сообщили, что нашли пропавшие бюллетени

Депутат Павел Швец написал на своей странице во ВКонтакте, что председатель Избиркома Александр Белов спрятал документы на складе. Это выяснилось во время передачи полномочий муниципальной избирательной комиссии территориальному избиркому. К тому времени Белов уже долгое время не появлялся на рабочем месте и депутатам пришлось вскрывать его кабинет. Внутри бюллетеней не оказалось, однако позже в муниципалитет позвонили представители склада, которые несколько месяцев пытались связаться с арендатором ячейки.
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