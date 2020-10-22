Барак Обама впервые за время президентской гонки в США выступил на митинге в поддержку кандидата от Демпартии

Барак Обама впервые за время президентской гонки в США выступил на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии. Бывший американский лидер не только поддержал Джо Байдена, но и резко раскритиковал своего преемника Дональда Трампа. Сам Дональд Трамп уже заявил, что не считает поддержку своего оппонента Бараком Обамой поводом для беспокойства.

Уже меньше чем через сутки кандидаты в президенты проведут вторые предвыборные дебаты. Согласно новым правилам, чтобы оппоненты не перебивали друг друга, у одного из них будут отключать микрофоны во время выступления другого.