Бывший украинский футболист Василий Василенко, по сведениям РИА Новости, пытался вывезти из России военное оборудование. Агентство со ссылкой на источники утверждает, что подозреваемый приехал в Россию как представитель украинской юридической компании, имеющей отношение к Министерству обороны, и должен был за вознаграждение приобрести списанную технику. Речь идет об оборудовании, разработанном еще 1960-х годах, огневой мощи оно не имеет.
По данным картотеки столичных судов, Василенко арестовали еще год назад по обвинению в контрабанде. Детали дела не уточнялись.
РИА Новости: Бывший украинский футболист Василий Василенко пытался вывезти из России военное оборудование
Бывший украинский футболист Василий Василенко, по сведениям РИА Новости, пытался вывезти из России военное оборудование. Агентство со ссылкой на источники утверждает, что подозреваемый приехал в Россию как представитель украинской юридической компании, имеющей отношение к Министерству обороны, и должен был за вознаграждение приобрести списанную технику. Речь идет об оборудовании, разработанном еще 1960-х годах, огневой мощи оно не имеет.