Директор национальной разведки США утверждает, что в готовящие президентские выборы намерены вмешаться другие страны

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф утверждает, что в готовящие президентские выборы намерены вмешаться другие страны. По его словам, Россия получила данные об американских избирателях: «Мы хотели бы предупредить публику: мы определили, что два Иностранных игрока — Иран и Россия — предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами. Мы подтверждаем, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей. С помощью этих данных другие страны могут попытаться воздействовать на зарегистрированных избирателей, сообщая информацию, которая. Как они надеются, посеет хаос и подорвет ваше доверие к выборам». Джон Рэтклифф подчеркнул, что любая страна, которая попытается вмешаться в демократические процессы в США, столкнется с серьезными последствиями.
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