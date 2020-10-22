«Мостотрест», по данным «Форбс» и «Проект», стала крупнейшим подрядчиком в столице за десять лет Собянина

Строительная компания «Мостотрест», по данным журнала «Форбс» и интернет-издания «Проект», стала крупнейшим подрядчиком в столице за десять лет мэра Сергея Собянина. Бенефициаром в данном случае назвали одного из друзей президента.

В общей сложности с 2011-ого года компания «Мостотрест» подписала с чиновниками контракты более чем на 440 миллиардов рублей. Таким образом она встала на первую строчку в рейтинге бенефициаров политики, которую проводит мэр Сергей Собянин. Об этом говорится в совместной публикации журнала «Форбс» и интернет-издания «Проект». Там же отмечается, что главным выгодополучателем, связанным с этой организацией, является предприниматель Аркадий Ротенберг. «Мостотрест» за последние годы занимался такими проектами, как, например реконструкция развязки МКАД и Ленинградского проспекта, и строительство Северо-Западной хорды.

Также «Форбс» и «Проект» обратили внимание на то, что столичные власти всё чаще используют некоммерческие организации для финансирования своих проектов. Издания отмечают, что таким образом у чиновников появляется возможность не размещать в отрытом доступе информацию о закупках, не публиковать контракты и не раскрывать своих подрядчиков. Еще стройкомплекс Москвы в результате этих изменений получил «дополнительный бонус». В расследовании сказано, что почти весь строительный госзаказ столицы оказался скрыт от общественного контроля.

Также в исследовании сказано, в целом бюджет «некоммерческого сектора Москвы» за последние девять лет превысил 640 миллиардов рублей.