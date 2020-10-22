Еще почти 16 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

По данным оперативного штаба, число умерших пациентов с начал эпидемии превысило 25 тысяч. На этом фоне в Москве на базе больниц развернули дополнительные три тысячи коек для борьбы с коронавирусом. Об этом со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову пишет пресс-служба мэрии столицы.

В Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» не принимает пациентов. Его покинули врачи и волонтеры, так как у этого учреждения нет медицинской лицензии. На то, что у части госпиталя на тысячу коек нет медицинской лицензии, обратили внимание общественности сами медработники. Они рассказали изданию «Фонтанка.ру», что им велели возвращаться с Васильевского острова на прежние рабочие места, так как прием пациентов невозможен. Два павильона из пяти должны были открыть 10 дней назад. Отсутствие медицинской лицензии в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева изданию объяснили бюрократией. Там пояснили, что идет процедура оформления и передачи имущества. В ближайшее время эту документальную работу закончат и госпиталь получит лицензию. В Смольном не согласились с версией, что отсутствие лицензии сорвАло открытие, о котором объявил губернатор Петербурга Александр Беглов. В администрации утверждают, что свободных коек в городе достаточно и нет острой необходимости открыть его для среднетяжелых пациентов. Вместо Ленэкспо под пациентов с коронавирусом перепрофилировали Николаевскую больницу на 350 коек. Она находится в Петродворцовом районе.

Переоборудование павильонов в Ленэкспо обошлось Петербургу в 840 миллионов рублей. Это подразделение Госпиталя для ветеранов войн.