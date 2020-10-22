Американская пресса узнала о том, что Трамп в последнее время неоднократно обсуждал вопрос отставки директора ФБР

Американская пресса узнала о том, что Дональд Трамп в последнее время неоднократно обсуждал вопрос отставки директора ФБР. Газета «Вашингтон Пост» пишет, что президент недоволен бездействием Кристофера Рея, так и не начавшего расследование предполагаемых коррупционных преступлений Джозефа Байдена.

Несколько дней назад глава Белого дома прямо призывал спецслужбу начать разбирательство против своего соперника на выборах. Трамп обвиняет Байдена в коррупции и пособничестве бизнесу своего сына в период правления Барака Обамы. Тогда нынешний кандидат в президенты был вице-президентом.