Бывшего зам.директора Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего зам.директора Росгвардии, по сведениям газеты «Коммерсантъ», задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что еще в 2012 году жена генерал-лейтенанта Сергея Милейко незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где позже была открыта парикмахерская.

В то же время бывшего главного тыловика ведомства проверяют на причастность к махинациям на поставку обмундирования. В Росгвардии агентству ТАСС сообщили, что Милейко с прошлого лета не занимает руководящую должность в службе.