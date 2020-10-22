ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Глава правозащитной группы Агора Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме считает уголовное преследование политически мотивированным, а также настаивает, что при рассмотрении его дела был нарушен принцип равенства сторон.



Жуков стал фигурантом «московского дела» после участия в массовой акции в столице в июле прошлого года. Изначально его обвиняли в организации беспорядков, но после масштабной общественной кампании следствие дело прекратило, возбудив другое – за призывы к экстремизму.